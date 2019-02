Metaalarbeider Aaron is Mister Gay-finalist: “Gemakkelijker om homo te zijn in Brugge, dan in Geluwe. Maar op het werk geen énkele negatieve reactie” Bart Huysentruyt

17 februari 2019

10u28 0 Brugge Het is een combinatie die je misschien niet meteen zou verwachten: Mister Gay-finalist Aaron Hanssens (20) werkt als metaalarbeider voor Case New Holland in Zedelgem. “Maar ik heb hier nog geen enkele negatieve reactie gekregen. Integendeel, ze supporteren voor me.”

Hij mag dan wel in de finale van Mister Gay Belgium staan, het pad ernaartoe liep niet over rozen voor Aaron Hanssens (20) uit Brugge. Hij groeide op in Geluwe en stelde daar vast dat homoseksualiteit nog vaak een taboe is. “Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat een coming-out op het platteland helemaal anders is dan in een stad", zegt hij. “Het is makkelijker om homo te zijn in Brugge dan in Geluwe.”

Dat taboe wil hij doorbreken. Aaron maakt er zijn strijdpunt van. “Ik was zeventien toen ik mijn geaardheid met mijn naasten heb gedeeld", zegt hij. “Ik woonde toen al niet meer in Geluwe, maar in Eeklo. Eerlijk? Ik heb nooit echt geworsteld met mezelf. Maar ik merk dat de omgeving soms meer problemen ervaart. Ik pleit ervoor om steden en gemeenten een label van holebi-vriendelijk te geven en een coming-out meer bespreekbaar te maken. Misschien kan dat in bepaalde plattelandsgebieden voor wat meer rust zorgen bij holebi-jongeren. Het zou nooit een issue mogen zijn om je liefdesvoorkeur te delen met anderen. Dit is een kleine wereld. Brugge is Geluwe niet, maar Brugge is ook Gent of Antwerpen niet. Hoe groter de stad, hoe meer homoseksualiteit aanvaard wordt. Dat is althans mijn gevoel.”

Aaron werkt als monteur voor Case New Holland in Zedelgem. Dat is een fabriek waar landbouwmachines geproduceerd worden. Niet meteen de job die je met hem zou associëren. “Ik heb voordien in de bouw gewerkt”, lacht hij. “Weet je, als je open bent tegen iedereen, dan krijg je de meest positieve reacties terug. Ik heb zelfvertrouwen en twijfel niet aan mezelf. Over mijn finaleplaats bij Mister Gay Belgium had ik tegen de collega’s nog niks gezegd. Maar toen het door de organisatie gecommuniceerd werd, kreeg ik meteen felicitaties van iedereen. Case New Holland is een heel goed bedrijf als het gaat over personeelsbegeleiding. Ik heb hier nooit problemen ervaren.”

De zevende editie van Mister Gay Belgium winnen, zou voor Aaron het ultieme doel zijn. Dat hij uit 114 kandidaten al bij de finalisten zit, vindt de Bruggeling al geweldig. “Vanaf nu is het mijn missie om campagne te voeren en mensen bewust te maken van de problemen die holebi-jongeren nog ervaren. Mocht ik uiteindelijk de finale winnen, dan drijf ik door. Ik wil op de barricades staan.”