Met wagen door winkelstraat? 58 euro boete VANAF DECEMBER GEDAAN MET ONGESTRAFT RIJDEN OP AUTOLUWE DAGEN MATHIAS MARIËN EN BART HUYSENTRUYT

09 november 2018

02u25 34 Brugge Wie vanaf december op autoluwe dagen toch de Brugse shoppingstraten inrijdt, krijgt 58 euro boete. De nummerplaatcamera's die vlak na de zomer geplaatst zijn, registreren elke dag gemiddeld 300 voertuigen in de autoluwe winkelstraten. "Tot vandaag kregen die bestuurders alleen een waarschuwing. Daar komt nu verandering in", zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

Met de eindejaarperiode voor de deur komen ook de traditionele shoppingdagen dichterbij. Dat zijn de weekends van 8 en 9, 15 en 16, 22 en 23 en 29 en 30 december. Ook het soldenweekend 5 en 6 januari wordt daar voor het eerst aan toegevoegd. Wie die dagen van plan is met de wagen naar Brugge te komen, is nu al gewaarschuwd. Bestuurders die tussen 13 en 18 uur de autoluwe straten negeren, gaan onverbiddelijk op de bon en krijgen thuis een boete van 58 euro opgestuurd. Hoe dat werkt? Simpel: twee nieuwe ANPR-camera's registreren alle voorbijkomende voertuigen. Wie een verboden richting inrijdt, wordt meteen 'geklist'. De extra camera's met nummerplaatherkenning werden kort na de zomer geïnstalleerd. "De bedoeling is om op die manier de autoluwe straten te handhaven", zegt korpschef Dirk van Nuffel.





Geldmuntstraat

De twee ANPR-camera's staan dan ook strategisch opgesteld aan het begin van de shoppingstraten Zuidzandstraat en de Geldmuntstraat. Alles samen beschikt Brugge over twintig dergelijke camera's, waarvan dus twee in het oude centrum. "De voorbije weken en maanden hebben we een soort testfase achter de rug", gaat Dirk van Nuffel verder. "Tijdens de autoluwe momenten, op zaterdagmiddag en de eerste zondag van elke maand, constateerden we dat tal van bestuurders het verbod negeerden. Gemiddeld ging het om zo'n 300 voertuigen per dag."





Gratis shuttlebusjes

De betrapte bestuurders konden tot hiertoe op enige mildheid en genade rekenen. Zij kregen enkel een waarschuwing in de brievenbus. Vanaf december komt daar verandering in en volgt onherroepelijk een boete van 58 euro. Ook buitenlandse chauffeurs zullen niet aan de maatregel ontsnappen. Met de gerichte controles moet de veiligheid van de voetgangers in de autoluwe straten de hoogte in gaan. Wie zich tóch door de winkelstraten wil manoeuvreren zonder te stappen, neemt best de fiets. Die is uiteraard wel nog toegelaten, net als de gratis shuttlebusjes van de stad Brugge. Abonnees van de ondergrondse parking in het Zilverpand en zorgverstrekkers mogen enkel nog stapvoets passeren door de Zuidzandstraat. Autobestuurders volgen best de verkeersborden en richtingen die zullen aangeduid worden. Aan bezoekers wordt aangeraden om gebruik te maken van randparkings zoals Vives en Steenbrugge. Daar stoppen extra bussen van De Lijn. Ook de parking van het AZ Sint-Jan kan gebruikt worden.