Met loopschoenen door verborgen plekjes van Club 28 mei 2018

02u35 0 Brugge Supporters van Club Brugge hebben zondag hun favoriete stadion op een andere manier leren kennen. 1.891 fans, niet toevallig het ontstaansjaar van blauwzwart, namen deel aan de eerste Stadium Run door en langs het Jan Breydelstadion.

Onder hen ook coryfeeën als Vital Borkelmans en Jos Volders, maar ook voorzitter Bart Verhaeghe waagde zich aan een toertje. Tijdens het bijzonder evenement kregen deelnemers de unieke mogelijkheid om te lopen rond en doorheen het stadion, langs plaatsen die anders niet open staan voor het grote publiek. Deelnemers keken hun ogen uit in het spelershome, waar er wel eens gebiljart wordt, maar ook in de kleedkamers, waar iedere speler zijn eigen kastje heeft.





"Dit was echt de moeite waard", zegt deelnemer Franky Wambeke. "Ik ben normaal echt geen loper, maar hier wilde ik bij zijn. En ik zou me zo weer inschrijven voor een nieuwe editie. Lopen langs de kampioensbeker vond ik speciaal: de emoties van de afgelopen weken kwamen weer naar boven. Heerlijk."





Ook lopen langs het hoofdveld en de spelersingang was een leuk moment voor de deelnemers aan de 5 of 10 kilometer. Alleen het weer liet het wat afweten: een stevige regenvlaag zorgde voor een kleine domper.





Het evenement was eveneens het slotfeest van het 10-jarig bestaan van Club Brugge Foundation, de vereniging die zorgt voor ambiance. (BHT)