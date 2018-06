Met de fiets naar het Concertgebouw 21 juni 2018

02u43 0

In Brugge verzamelden gisteren zo'n 50 fietsers én een fietsfanfare aan het station als afsluiter van Woensdag Fietsdag. Ze reden een toertje richting Concertgebouw. Woensdag Fietsdag is de sensibiliseringsactie van VAB om meer werknemers op de fiets te krijgen. Ambassadeurs van het project waren Hans Bourlon van Studio 100 en Katrien Van Eeckhoutte van het Concertgebouw in Brugge. "Ik heb mijn personeel zoveel mogelijk aangespoord om voor de fiets te kiezen. Met succes, want 65 procent nam de fiets om naar het werk te komen", glundert de directeur. (BHT)