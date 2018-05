Met 7.000 dwars door Brugge VEEL MOEDERS AAN DE START: "CADEAU VOOR MOEDERDAG" BART HUYSENTRUYT

14 mei 2018

02u39 0 Brugge Moederdag vieren ze in Brugge steeds vaker al lopend. Steeds meer moeders wagen zich aan de 5 of 15 kilometer tijdens Dwars door Brugge. Met 7.000 lopers aan de start spreekt de organisatie van een succes. "Beter konden we ons niet wensen."

Op zaterdag waren de temperaturen nog zomers, zondagochtend had het in Brugge nog geregend. Maar eenmaal de eerste lopers, kinderen tussen 4 en 12 jaar, aan de Kids Run begonnen, bleef het droog. Met zo'n 15 graden waren het ideale omstandigheden om te lopen. "Beter konden we ons niet wensen", zegt Greg Broekmans van organisator Golazo Sports. "We kregen tot een paar dagen voor de start nog wat extra inschrijvingen binnen.





Zo klokten we af op ongeveer 7.000 deelnemers, een aantal dat al enkele jaren stabiel blijft." Zijn voorganger, Rudy Vannieuwenhuyse, die zelf al 38 jaar Dwars door Brugge mee uittekent, kon er voor het eerst niet bij zijn. "Ik lig jammer genoeg gehospitaliseerd in bed", zegt Vannieuwenhuyse. "Bob Verbeeck van Golazo heeft me dan maar gezelschap gehouden."





Veel lopers kozen voor de 5 kilometer tussen het Minnewaterpark en hotelschool Ter Groene Poorte, waar een herinneringsmedaille en een verfrissend drankje op de sportievelingen wachtte.





Familie-evenement

"Dit is mijn moederdagcadeau", pufte Vera Jacobs (59) uit Blankenberge. Ze nam voor het eerst deel aan Dwars door Brugge, in het gezelschap van haar dochter Atelies (29). "Een cadeautje voor mama", glimlacht ze. "Eigenlijk was het de bedoeling om er ook nog mijn zus bij te betrekken, maar die is zwanger dus dat kon niet. Dwars door Brugge is voor ons een familie-evenement aan het worden. En het is gezonder dan taart op zondagmiddag."





Hetzelfde verhaal bij Dominique Lievens uit Brugge. Haar dochters Stefanie en Sanne verrasten haar een paar weken geleden al met een ticket voor de stadsloop.





"Ik vond het best aangenaam", bekende Dominique, die in het verleden nog deelnam aan de Nacht van West-Vlaanderen in Torhout. "Brugge is een wondermooie stad en er valt veel te ontdekken. De aankomst vond ik spectaculair: veel volk en veel sfeer."





Balkonrotonde

Maar ook de start van de 15 kilometer oogde indrukwekkend. De duizenden lopers die voor de langste afstand kozen mochten beginnen onder de balkonrotonde, om zo via de Boeveriepoort de stad in te lopen. Onder hen ook bekende gezichten zoals Joachim Boudens van driesterrenrestaurant Hertog Jan en Aljosja, nog altijd de man van Lieve in het VTM-programma Blind Getrouwd. Lieve stond gisteren op de eerste rij om te supporteren voor haar echtgenoot.





Dankzij de prima weersomstandigheden werd het voor het Rode Kruis, behalve wat pleisters voor kleine voetwondjes, niet druk. Een frisse Brugse Zot aan de aankomst verlichtte bij velen al snel de pijn van de inspanning.