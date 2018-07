Met 20.000 op zwoel Cactusfestival OPENLUCHTZWEMBAD ZORGT VOOR VERKOELING BART HUYSENTRUYT

16 juli 2018

02u23 1 Brugge Ruim 20.000 muziekliefhebbers hebben gepuft en gezweet tijdens het 37ste Cactusfestival. Ze zochten verkoeling in het openluchtzwembad en genoten van de Duivels in het WK-dorp. "Heel speciaal om tijdens de match te moeten optreden", vond Lara Chedraoui van Intergalactic Lovers.

Veel beter kan je als organisator niet wensen: drie dagen geen wolkje aan de lucht tijdens deze editie van Cactusfestival. Bovendien raakte de zaterdag nog uitverkocht en werden op zondag nog veel tickets aan de deur gekocht. Resultaat: 20.000 tot 25.000 bezoekers voor Cactus, editie 2018.





Hoogtepunten op zaterdag waren het verrassende Her, Intergalactic Lovers en Arsenal. De band met Torhoutenaar Hendrik Willemyns zweepte het publiek helemaal op met zijn zuiderse dansmuziek. Intergalactic Lovers speelde op hetzelfde moment als de bronzen match van de Rode Duivels tegen de Engelsen. "Maar de wei stond helemaal vol. We waren aangenaam verrast", zegt frontvrouw Lara Chedraoui. "Toen we aan onze set begonnen stond het al 1-0 en via het publiek kregen we wel wat informatie over de match mee."





Emeli Sandé

Op datzelfde moment stonden meer dan 1.500 festivalgangers aan de andere kant van het terrein nagelbijtend naar een groot scherm te kijken. De organisatie had dat goed bekeken: zowel de artiesten als de voetballiefhebbers hinderden mekaar op die manier niet. Wel opvallend: veel mensen verlieten de wei nog tijdens het afsluitende concert van Emeli Sandé, die ondanks een klok van een stem niet helemaal overtuigde.





Op zondag werd het zo mogelijk nog warmer: veel jongeren en kinderen zochten de koelte op onder de minihuisjes op het terrein of genoten van een plons in het openluchtzwembad. Festivalgangers zochten de schaduw van de bomen in het park op om naar de optredens te kijken. In tegenstelling tot vorig jaar mocht het zwembad dit keer wel gevuld worden. "Daar waren we heel blij mee", glimlacht organisator Patrick Keersebilck. "Het is een extra service voor onze bezoekers en ze kunnen die wel smaken."





Andere kinderen gingen naar aloude gewoonte weer op zoek naar lege bekertjes op het terrein. Daar konden ze een centje mee verdienen.





Andere namen

Met de Duitser Nils Frahm eindigde het Cactusfestival met een uitroepteken, al klonk hier en daar ook wat kritiek. "We hopen dat er volgend jaar toch weer eens wat andere namen op de affiche staan, want sommige artiesten zien we hier al voor de derde of vierde keer. Het mag eens wat verrassender." Vandaag blijft het ook droog: ideaal voor de opkuis van het romantische Minnewaterpark.