Mensensmokkelaar speelt Land Rover kwijt 27 november 2018

Een 42-jarige man is veroordeeld tot 30 maanden cel en 16.000 euro boete, de helft met uitstel, voor mensensmokkel via de haven van Zeebrugge. De Land Rover Discovery van de smokkelaar is verbeurdverklaard. De Congolese Belg verstopte vorig jaar twee transmigranten in de koffer van zijn wagen. Hij werd op 20 juli geklist aan de grenscontrole van de P&O-ferry richting Groot-Brittannië. "De transmigranten zaten verstopt tussen de boodschappen", sprak de procureur. "Kort voordien was hij nog gaan winkelen in de supermarkt. Het is uitgesloten dat hij de mannen toen niet heeft zien liggen in zijn koffer." De Congolees beweerde dat de illegalen ongemerkt in zijn Land Rover kropen, maar dat verhaal geloofde de rechter niet. (SDVO)