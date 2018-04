Mensensmokkelaar krijgt zwaardere straf in beroep 28 april 2018

02u27 0 Brugge Een Bulgaarse mensensmokkelaar heeft in het Gentse hof van beroep een zwaardere staf gekregen voor mensensmokkel.

Het vonnis in beroep was niet min voor de mensensmokkelende Bulgaar: Plamen C. (33) heeft een celstraf van vier jaar opgelegd gekregen. Bovendien moet hij per slachtoffer dat hij maakte - 7 in totaal - 8.000 euro betalen. In totaal goed voor een boete van maar liefst 56.000 euro, in eerste aanleg bleef dit nog 'beperkt' tot 36.000 euro. Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel, maar het hof oordeelde na grondige evaluatie van de zaak anders.





Erbarmelijk

C. (33) werd op 7 september vorig jaar in de haven van Zeebrugge betrapt met zeven vluchtelingen, onder wie drie kinderen, in zijn bestelwagen. De slachtoffers zaten onder zeer erbarmelijke omstandigheden weggestoken achter een valse wand. De procureur-generaal uitte zijn ongeloof over de omstandigheden: "Ze zaten als ratten in de val en kregen enkel lucht via piepkleine gaatjes in het plafond. Het zou een reis van 18 uur worden. Ik zou ook gewoon de beelden kunnen tonen die gemaakt zijn en zeggen: 'I rest my case!' Eigenlijk is vier jaar cel nog zeer mild."





(DJG)