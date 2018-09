Meningen verdeeld op opening Zand 10.000 BRUGGELINGEN KOMEN MEE TOOSTEN OP NIEUW PLEIN BART HUYSENTRUYT

03 september 2018

02u32 0 Brugge Ruim 10.000 Bruggelingen kwamen zaterdagavond genieten van straattheater, muziek en gratis drank tijdens de grootse opening van 't Zand. Enkele horecabazen lieten zich kritisch uit over het 'kale' plein, maar de Bruggelingen waren opvallend positief. "Je kan hier zoveel organiseren."

Steltenlopers, toneelmakers en zes harmonieën zorgden voor ambiance op 't Zand, dat zaterdagavond helemaal was volgelopen voor het grote feest. Misschien zat het 'happy hour', een uurtje gratis drank, daar ook wel voor iets tussen. Twee jaar lang is aan 't Zand gewerkt. Het vroegere plein, met de losse tegels, waterplassen bij regenweer en de fontein met beelden, heeft plaats geruimd voor een nieuw ontwerp.





De nieuwe bomenrij langs de horecazaken springt in het oog, net als het nieuwe plein voor het Concertgebouw en de nieuwe weg die richting Zuidzandstraat loopt.





"Ik vind het heel mooi aangelegd. Het ziet er stedelijk uit en het plein is interessant geworden", zegt Boudewijn Perneel.





"Makkelijker"

"Het plein moet voor veel dingen dienen. Ik zou niet weten hoe je 't anders moet indelen." Ook de familie Mallengeer is positief: "Wij vinden het een heel mooi plein. Het is ook veel makkelijker om er te wandelen of te fietsen. Het nieuwe plein ziet er in elk geval veel beter uit dan het vorige."





Ergernis en stof

Horecabazen op het plein hebben de voorbije twee jaar op de tanden moeten bijten. De werken hebben ergernis en veel stof opgeleverd. "Ik vind 't Zand er kaal uitzien", zegt een ober. "Het plein oogt desolaat en het is verwarrend voor wie erover wil rijden met fiets of auto." Die mening is ook Bruggeling Luc Schaubroeck toegedaan. "Het is een miskleun. Je moet eens observeren tijdens de week. De overtredingen die hier begaan worden, zijn niet te tellen."





L.E.S.S.

Maar de negatieve commentaren werden zaterdag vooral weggeduwd door de positieve reacties. Ook driesterrenchef Gert De Mangeleer is fan. Hij komt vanaf het voorjaar van 2019 met zijn zaak L.E.S.S. naar 't Zand. "Dit plein heeft alles wat een horecazaak zich kan wensen", vindt hij. "Het is makkelijk bereikbaar, er is veel ondergrondse parking en het plein zelf oogt modern. Ik woon hier geen kilometer vandaan en kom heel graag naar 't Zand."





De kritiek dat het er allemaal nog kaal uitziet, wordt door de meeste Bruggelingen weggelachen. "Eenmaal de bomen volledig tot hun recht zijn gekomen en er ook weer 200 activiteiten per jaar worden georganiseerd, zal die kritiek verstommen", denkt Geert Lievens. Dat zegt ook schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a): "En wie weet komt er nog wel een leuk kunstwerk bij. Alles op zijn tijd."