Meisjesteam is kampioen schaken 16 november 2018

Een meisjesteam is de grote winnaar geworden van de provinciale kampioenschappen schaken in BSGO Brugge-Centrum. 32 leerlingen uit het tweede tot en met het zesde leerjaar namen deel aan de wedstrijd. Het winnende team bestaat uit Lina Aamari, Leyla Dautovic, Imane Yasyn en Ishanti Leyts. De zilveren plak was voor de jongensploeg met de leden Kobe Zamora, Gideon Kimbugwe, Lowie Seynaeve en Brecht Vandeghinste.





(BHT)