Meisje (12) belandt in water 18 mei 2018

02u42 0

Oostkamp





Een 12-jarig meisje uit Oostkamp beleefde gisterenavond even voor 18 uur de schrik van haar leven toen ze in het water van de Ringvaart in Brugge sukkelde. De tiener belandde om onduidelijke reden in het water ter hoogte van de Katelijnepoort. De hulpdiensten werden opgetrommeld, maar uiteindelijk kon het meisje snel op het droge gehaald worden. Nog voor de brandweer van Brugge effectief ter plaatse was, werd de oproep al geannuleerd. Het meisje was serieus onder de indruk van de feiten, maar raakte niet gewond. Na een controle in de ambulance, werd ze door de politie naar huis gevoerd. Ze hield er uiteindelijk enkel een nat pak aan over. (MMB)