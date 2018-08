Meire sluit na vijf generaties 'WEGENWERKEN EN INTERNET' WRINGEN MODEHUIS NEK OM BART HUYSENTRUYT

10 augustus 2018

02u27 0 Brugge Modezaak Meire in de Geldmuntstraat start vandaag met een totale uitverkoop. Na vijf generaties sluit Dominique Meire (46) nog dit jaar de deuren van haar gerenommeerde modehuis. Door de concurrentie van het internet, maar volgens Dominique ook vanwege de wegenwerken en het mobiliteitsplan.

De kledingzaak van Dominique Meire bevindt zich in de buurt van de Grote Markt, helemaal aan het begin van de Geldmuntstraat. In 1874 startte de zaak als stoffenwinkel, maar evolueerde doorheen de tijd tot een gerenommeerde kledingzaak voor mannen en vrouwen. Dominique Meire nam het roer negen jaar geleden van haar tante over. "Het was nooit de bedoeling om er uiteindelijk mee te stoppen", zegt ze. "Het is niet fijn om de generatie te moeten zijn die de zaak uiteindelijk moet sluiten. Maar het is niet interessant meer om een modezaak te hebben in de binnenstad van Brugge. De cijfers gaan jaar na jaar naar beneden en het ziet er niet naar uit dat die evolutie te stoppen is. Dan stop ik liever in schoonheid."





Minder passage

De redenen voor de stopzetting zijn uitgebreid. Volgens de zaakvoerster is het een combinatie van factoren. "De veranderde economie heeft er uiteraard veel mee te maken. Mensen kopen de laatste twee tot drie jaar veel meer op het internet. Daar lijden de kledingzaken onder. Ook het huidige stadsbestuur treft schuld, vind ik. De vele wegenwerken, zelfs recent nog op 't Zand, hebben het ons erg moeilijk gemaakt. Klanten van buiten Brugge denken dat ze niet ter plaatse zullen geraken. Ook het nieuwe mobiliteitsplan dat de auto uit de binnenstad weert, speelt een rol in die perceptie. Tot slot vind ik het ook niet goed dat veel diensten uit het centrum zijn verdwenen. Ook ambtenaren, die vroeger in het centrum werken en nu aan het station zijn gehuisvest, kwamen tijdens hun pauzes kijken en kopen. Uiteindelijk verliezen we die passanten."





Dominique Meire is lang niet de enige grote naam die er binnenkort mee ophoudt. Ook andere modezaken zoals Danneels en Noteboom zouden plannen hebben om te stoppen. "Plots gaat het snel in Brugge en dat is eigenlijk zonde. Jammer voor een stad als Brugge dat dit moet gebeuren. Ik heb mijn klanten woensdag op de hoogte gebracht en de reacties zijn overweldigend. Niemand zag dit aankomen. Van zo'n bekende namen verwachten mensen niet dat ze plots stoppen."





20 procent korting

Ook voor Dominique is het uiteindelijk vrij snel gegaan. Ze had immers al kledij aangekocht voor het nieuwe winterseizoen. "Die bestellingen heb ik zoveel mogelijk geannuleerd. Wat we wel nog in de rekken hebben van nieuwe stukken, verkopen we met twintig procent korting. Andere kledij kost tot meer dan de helft minder." De uitverkoop start vandaag. Wanneer Meire dan sluit, hangt af van die verkoop. "Maar dit jaar gaan de deuren onherroepelijk dicht", zegt de zaakvoerster.





Het knappe pand zal verkocht worden. Dominique Meire zoekt een nieuwe uitdaging. "Ik hoop binnen een jaar met iets nieuws te komen. Dat zal geen kleinhandel meer zijn. Dat dit afscheid emotioneel wordt, mag intussen wel duidelijk zijn."