Meester-oplichtster riskeert celstraf voor flessentrekkerij Brugse hotels JHM

12 maart 2019

14u17 0 Brugge Een bekende oplichtster riskeert 6 maanden cel en een geldboete omdat ze drie Brugse hoteliers afzette en haar verblijven nooit betaalde. Het gaat om Elisabeth C., die in het Gentse het fictieve evenementenbureau Fabulously Delicious uitbaatte, om zo grote sier te maken. “Er zijn al tientallen klachten tegen haar en ze gaat maar verder”, sprak de procureur.

In de rechtbank van Brugge staat C. terecht voor drie feiten van flessentrekkerij in Brugge maar enkel de uitbaters van hotel Prinsenhof stelden zich burgerlijke partij. Zij eisen in totaal 3.408 euro terug voor het verblijf van Elisabeth C. tussen 23 en 25 september 2017. De vrouw kwam zogezegd naar Brugge voor het weekend van Kookeet, om er haar event- en cateringbedrijf te promoten. Ze boekte een verblijf voor haar en haar entourage in het Prinsenhof.

Uitgebreid tafelen

“Ze had hier meerdere kamers geboekt, ging uitgebreid tafelen en maakte gretig gebruik van de minibar en roomservice”, zeiThierry Lemahieu van Prinsenhof eind 2017. “Na afloop zat ze met een factuur van 3.400 euro. Ze toonde een bankdocument dat alles zogezegd betaald was en vertrok. Nadien bleek er van een overschrijving helemaal geen sprake. We konden de vrouw de dagen nadien nog verscheidene malen bereiken op haar telefoon. Er was zogezegd iets misgelopen met de bank en alles zou in orde komen. Toen bleek dat het document gewoon vervalst was, schakelden we een gerechtsdeurwaarder in. Die achterhaalde dat van haar bedrijf op dat adres helemaal geen sprake is.” De vrouw bleef elders in Brugge nog te hebben toegeslagen, onder meer in de Heritage.

Talrijke dossiers

En de Brugse feiten zijn zeker geen alleenstaande gevallen. “Er zijn al talrijke dossiers tegen die dame voor gelijkaardige feiten, zelfs al tientallen”, sprak de procureur. “Zowel in Brugge, Gent en Mechelen lopen er dossiers tegen haar. En volgens recente info is ze nog steeds bezig. Ik vorder 6 maanden cel en een geldboete.” Elisabeth C. liet zich niet zien in de rechtbank. Vonnis op 9 april.