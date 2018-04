Meeste klachten ooit bij ombudsman INVOERING NIEUW PARKEERPLAN BLIJKT GROOTSTE ERGERNIS BART HUYSENTRUYT

25 april 2018

02u32 0 Brugge De dienst Ombudsman van de stad Brugge heeft nog nooit zoveel klachten gekregen als vorig jaar. Marc Carlier behandelde 308 klachtendossiers, waarvan de meeste ook gegrond waren. De grootste bron van onvrede: het parkeerplan.

Het is geen toeval. De meeste klachten werden genoteerd na de invoering van het nieuwe parkeerplan in februari vorig jaar.





De ombudsman kreeg 56 klachten over de parkeerwinkel, uitgebaat door een privéfirma, maar ook over de dienst Mobiliteit van de stad en de firma die boetes uitschrijft. "Ik heb vastgesteld dat de dienst Mobiliteit toch vaak afhankelijk was van de inspanningen van de privéfirma's, maar ook omgekeerd was dat wel eens het geval. Het grootste probleem was dat de website van de stad enkele dagen voor de start van het nieuwe parkeerplan plots niet meer werkte. Mensen konden zo geen informatie terugvinden. Als ze een mail stuurden, kregen ze bovendien een standaardmail zonder uitleg terug. Dat zijn zaken die toch beter kunnen", vindt Carlier.





Wachtrijen

Ook de lange wachtrijen aan de Parkeerwinkel, soms tot tweeënhalf uur aanschuiven, veroorzaakten veel ergernis. "Dat kwam onder meer omdat bezoekerscodes niet op tijd klaar waren", zegt Carlier. "Dat zorgde dan ook voor een achterstand bij het beantwoorden van mails en telefoons voor het valideren van digitale parkeerkaarten. Tegelijk kwamen er veel bezwaarschriten binnen van bewoners die onterecht beboet waren door de privéfirma. Verder stelden we ook problemen vast rond de begrenzing van blauwe zones en was er onduidelijkheid over de geldigheidstermijn van bezoekerscodes."





Bijgestuurd

Volgens Marc Carlier zijn de meeste problemen nu wel bijgestuurd. "Het blijft evenwel niet stil rond dat plan. We krijgen nog altijd klachten binnen, al zijn het er veel minder. De stad heeft wel bijgestuurd, wat we toejuichen."





Huis van de Bruggeling

Niet alleen het parkeren veroorzaakte problemen bij de Bruggelingen in 2017. In zeventig dossiers waren er klachten over een gebrek aan communicatie en informatie. "Dat is het hoogste aantal ooit", zegt Carlier. "Het parkeerplan speelt hierin een rol, maar ook bij de diensten Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening zagen we het aantal meldingen stijgen."





Positief is dan weer de verminderde ergernis over het Huis van de Bruggeling, dat vorig jaar nog fel bekritiseerd werd. Ook de Groendienst en de Wegendienst zetten een uitstekend resultaat neer. Over de politie waren er ook minder klachten, al spreekt het korps zelf wel over een personeelstekort van zo'n twintig man.





Het jaarverslag van de Ombudsman kan je tegen 6,50 euro aankopen in de Hoogstraat 9.