Meest klantvriendelijke hotel van België is Brugse De Castillion BHT

29 november 2018

02u22 6 Brugge Hotel De Castillion in de Heilige-Geeststraat in het centrum van Brugge heeft de prestigieuze Hospitality-award gewonnen voor meest klantvriendelijke hotel van België.

Hotels moeten zich daarvoor wel inschrijven. De prijs is een opsteker voor de jonge zaakvoerders Joachim Meersseman (26) en Delphine Christiaens (26), die pas sinds januari het hotel hebben overgenomen van Marc Christiaens en Leentje Stevens. "Ik ben hier elf maanden geleden gestart, Delphine was al langer actief in het hotel van haar ouders", zegt Joachim. "We borduren verder op het succesverhaal van Marc en Leentje. Zij hebben ons volledig ingewijd in de hotelbranche en werken ook nu nog steeds mee achter de schermen. Terwijl zij instaan voor de kwaliteitscontrole, houden wij ons bezig met het operationele." Hotel De Castillion wordt geroemd om zijn vriendelijkheid en dat heeft zo zijn redenen. "Niets is ons teveel", zegt Joachim Meersseman. "Elke klant krijgt bij ons een geschenkje bij de ontvangst. Vier je je verjaardag, dan schenken we bubbels. Komt een koppel een huwelijk vieren, dan leggen we rozenblaadjes. Dat is blijkbaar goed gekend, want heel veel klanten komen hier hun huwelijksverjaardag vieren of hun partner ten huwelijk vragen." Tot slot steekt het koppel ook veel tijd in hotelrecensies. "Elke dag zijn we daar tot vijftig keer mee bezig." (BHT)