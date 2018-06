Meer dan 50 volwassenen studeren af 29 juni 2018

In het CVOSG volwassenenonderwijs in de Nieuwstraat in Brugge hebben meer dan 50 afgestudeerden hun certificaat behaald. Ze studeren af als schoonheidsspecialiste, grimeur, voetverzorger, nagelstylist, kapper of barbier. Onder hen ook een aantal cursisten die hun diploma secundair onderwijs behaalden.





Ook het leerkrachtenteam onder leiding van Gina Ver Eecke, directeur Antoon Ven en adjunct-directeur Joke Knockaert kreeg een applaus.











(BHT)