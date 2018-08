Meer acties in Zeebrugge tegen overlast transmigranten 07 augustus 2018

02u42 0

De politie van Brugge zal het aantal controles in Zeebrugge tegen de overlast van transmigranten opvoeren. Dat bleek gisterochtend uit overleg tussen burgemeester Renaat Landuyt (sp.a), vertegenwoordigers van het BIN-netwerk en de politie.





Verder zal de communicatie tussen de stad, politie en de Zeebrugse bewoners nog transparanter verlopen. "Zo komt er in het najaar ook een infomoment in Zeebrugge om de problematiek met de transmigranten te bespreken met alle bewoners, om zo nog meer te kunnen inspelen op de zaken die als overlast worden ervaren", zegt woordvoerster Lien Depoorter. De lokale politie zal ook een tandje bijsteken. De tweewekelijkse acties zullen voortaan wekelijks worden georganiseerd. Repressief transmigranten oppakken, blijft nodig, maar ook smokkelaars worden geviseerd. Intussen blijft het bestuur bij de hogere overheid aandringen op meer opvangplaatsen in gesloten centra in de buurt. Ondertussen blijft de vraag naar extra hulp van federaal niveau standhouden. (MMB)