Media House en Comm2B maken kans op award

voor beste eventproject Bart Huysentruyt

06 maart 2019

15u04 0 Brugge De Brugse bedrijven The Media House en Comm2B maken dit jaar kans op een Belgian Event Awards. Hiermee worden de beste live communicatie- en eventprojecten bekroond.

De finaleplaats op de BEA Awards is het resultaat van een unieke krachtenbundeling. The Media House, het bedrijf van Christopher Van Hemelryck-Bray, organiseert evenementen. Comm2B is het communicatiebedrijf van Björn Crul. Het versterkt de communicatie van kmo’s en bedrijven via een videoreportage, podcast of eventprogramma. Beide bedrijven sloegen de handen in elkaar om het personeelsfeest naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van Krinkels naar een hoger niveau te tillen. Krinkels is een landschapsaannemer en telt ruim 500 werknemers in België. “Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen voor de medewerkers een event te organiseren. Maar na een aantal brainstormsessies overtuigden we de directie om er een feestjaar met vier events van te maken”, legt Björn Crul uit.

“Op de meest tot de verbeelding sprekende locaties werkten we een op maat gemaakt concept uit”, zegt Christopher Van Hemelryck-Bray. “Zo palmden we twee dagen lang het Kasteel Hertoginnedal in en lokten we op het slotevent ‘Krinkelsland’ bijna 1.000 personeelsleden en klanten naar het provinciaal domein De Schorre in Boom.”

Op woensdag 27 maart komen The Media House en Comm2B als finalist aan bod in de categorie ‘Business-to-Enterprise’ van de BEA Awards. Eerst krijgen ze de kans om hun project te verdedigen voor een uitgebreide vakjury. ’s Avonds tijdens de awardshow in de Nekkerhal in Mechelen weten we of de Brugse combinatie ook de hoofdprijs mee naar huis mag nemen.