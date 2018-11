Medewerkster Financiën gestraft na schending beroepsgeheim 28 november 2018

02u21 0 Brugge Een medewerkster van de FOD Financiën in Brugge is veroordeeld wegens schending van het beroepsgeheim, schending van de privacywet en interne hacking. De vrouw kreeg er 1 jaar cel met uitstel en 400 euro boete voor.

G.D. raadpleegde tal van documenten waar ze geen toegang toe mocht hebben, downloadde verschillende stukken en haalde info van het kadaster af en bezorgde die allemaal aan haar zus M.D.. Die gebruikte de afgehaalde stukken, die over haar ex-man gingen, als bewijsmateriaal om meer geld te bekomen in de vechtscheiding waarin beiden verwikkeld zaten. Op die manier wilde ze de echtscheiding naar haar hand zetten. De werkgever van G.D. werd op de hoogte gebracht en die bevestigde dat de vrouw haar boekje te buiten ging. "Zij deed onderzoek naar zwartwerk, die documenten mocht ze niet inkijken en zeker niet verspreiden." De vrouw blijft stellen dat ze niks verkeerd deed en vroeg de vrijspraak. Daar ging de rechter echter niet op in. Door haar veroordeling riskeert G.D. nu een tuchtprocedure of zelfs een ontslag bij de FOD Financiën. Ze kan echter ook nog in beroep gaan. Haar zus die de vertrouwelijke documenten bewust gebruikte kreeg 6 maanden cel met uitstel en 400 euro boete. Ze moet haar ex-man nu een schadevergoeding van 2.500 euro betalen. Met de vertrouwelijke informatie had ze immers ook een kleine lastercampagne gestart tegen haar man en diens nieuwe vriendin. Die vrouw zelf krijgt een schadevergoeding van 500 euro. (JHM)