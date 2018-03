Medegevangene zomaar tand uitgeklopt 21 maart 2018

Een man van Arabische origine riskeert 8 maanden cel en een geldboete omdat hij een medegevangene lukraak uitkoos om aan te vallen.





"Ik heb zin om iemand te slaan en zal meteen iemand uitzoeken", zegde Abdelmajid B. op 2 juli 2016 aan een cipier in de Brugse gevangenis. Hij voegde meteen de daad bij het woord want de toevallig passerende D.T. was het slachtoffer. B. sloeg hem zomaar een tand uit. "Wij vorderen dan ook de kosten van de tandprothese terug, net als een morele schadevergoeding voor het leed dat mijn cliënt moest ondergaan", sprak zijn advocaat. De kosten lopen op tot meer dan 1.000 euro. Abdelmajid B. liet verstek gaan.





Vonnis op 17 april. (JHM)