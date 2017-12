Mededader dodelijke steekpartij wordt niet meteen uitgeleverd 02u56 0

Leuvenaar Steven V.G. (24), mededader van de dodelijke steekpartij op Mikey Peeters (19) in Brugge, zal nog niet meteen worden uitgeleverd aan België. Dat bevestigt Jean-Marie de Meester, een van zijn advocaten. "De wet voorziet dat bij een uitlevering kan gekozen worden voor een lange of korte procedure", verduidelijkt hij. "Wij kiezen voor de lange termijn, maar dat wil niet zeggen dat we ons verzetten tegen een uitlevering. Ik zie ook niet in welk voordeel onze cliënt daarbij zou hebben. We willen gewoon de tijd hebben om de zaak in Nederland eens grondig door te nemen en onze cliënt daar te gaan opzoeken." Steven V.G. verdween drie weken geleden spoorloos, ondanks het feit dat hij onder elektronisch toezicht stond. Maandag werd hij door de Nederlandse politie aangehouden in Amsterdam, nadat hij er flink wat geluidsoverlast veroorzaakte. Wellicht zal het nog enkele weken duren alvorens V.G. in België zal aankomen. Het proces rond de dodelijke steekpartij zou normaal in januari worden ingeleid in de Brugse rechtbank, maar loopt zo mogelijk vertraging op. (SDVO)