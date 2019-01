Mazoutspoor van zo’n anderhalve kilometer zorgt voor hinder op verkeerswisselaar E40/E403 Siebe De Voogt

17 januari 2019

12u08 8 Brugge De verkeerswisselaar E40/E403 in Brugge is deze voormiddag deels versperd geweest door een mazoutspoor. De brandweer had de handen vol met het spoor dat over anderhalve kilometer liep. Omstreeks 12.45 uur werd de rijbaan opnieuw volledig vrijgegeven.

Boosdoener was een vrachtwagen die auto’s vervoert. De bestuurder reed op de Expresweg in Brugge, toen een ijzeren staaf zich in de tank van z’n truck boorde. De man had pas anderhalve kilometer verder, ter hoogte van de oprit van de E40, door dat er mazout uit z’n tank lekte. Hij had dan al een spoor achtergelaten vanaf de Expresweg en E403 tot in de bocht van de verkeerswisselaar naar de E40 richting Brussel. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen met een oplosmiddel. Omdat de vrachtwagen door het mazoutlek niet meer kon rijden, moest hij getakeld worden. De hinder duurde dan ook tot 12.45 uur. De wegpolitie leidde het verkeer in goede banen. Groot fileleed was er nooit.