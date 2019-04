Mazoutspoor van 300 meter in vaart langs Houtkaai MMB

17u42 0 Brugge Langs de Houtkaai in Brugge heeft een politiepatrouille dinsdagmiddag een mazoutspoor opgemerkt in de vaart Brugge - Oostende.

Het spoor ,ter hoogte van het AZ Sint-Jan, was ongeveer 300 meter lang. De brandweer kwam ter plaatse, maar die besliste eerst contact op te nemen met de waterbeheerder. Die zal beslissen of de mazout moet opgeruimd worden of op natuurlijke wijze opgelost kan worden.