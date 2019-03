Mazoutspoor in water langs Maria Van Bourgondiëlaan MMB

22 maart 2019

11u18 0 Brugge Vrijdagochtend merkten voorbijgangers ter hoogte van de Maria van Bourgondiëlaan in Brugge dat er mazout op het water dreef.

De brandweer kwam ter plaatse om met detergenten de mazout op te lossen. Er werd ter hoogte van de Houtkaai een dam aangelegd om te voorkomen dat de mazout in de Oostendsevaart zou belanden. Het is onduidelijk van wie of van waar de mazout afkomstig is. De politie stelt een onderzoek in. De vervuiling bleef uiteindelijk beperkt.