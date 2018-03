Matige opkomst voor eerste Brugge-De Panne 22 maart 2018

02u57 0 Brugge Op de Markt is gisteren voor het eerst de wielerwedstrijd Brugge-De Panne gestart. De opkomst was matig, maar volgens de organisatoren toch hoopvol.

Zowat één vijfde van de Markt stond gevuld met toeschouwers. Tussen 10 en 11.30 uur konden wielerfans hun helden bekijken tussen het Beursplein en de Markt. Met de zon erbij, leek het op die manier een beetje op de vroegere start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge, al viel de publieke belangstelling uiteraard niet te vergelijken. "Maar we zijn er toch graag bij", zegt Wilfried De Scheirder, die nieuwsgierig was naar de renners van Quick Step. "Met Elia Viviani hebben ze misschien wel de snelste spurter in hun rangen. Jammer dat het deelnemersveld voor de rest wat tegenvalt. Er komen weinig bekende namen aan de start en dat is toch spijtig voor de fans."





Twee dagen

De Driedaagse Brugge-De Panne is eigenlijk een doorstart van de vroegere Driedaagse De Panne-Koksijde en duurt... twee dagen. Vandaag is er immers nog een wedstrijd voor dames. Of de publieke belangstelling voor die wedstrijd groter zal zijn, valt af te wachten. "Bij de dames zijn wel heel veel toppers aanwezig", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Het is de ambitie om dat ook bij de mannen te hebben, al is dat iets voor de komende jaren." De Madammen van Radio 2 komen vandaag vanaf 10 uur live radio maken op de Markt. De eerste duizend toeschouwers krijgen bovendien een goodiebag met een ontbijt.





(BHT)