Massaal berichtjes voor overleden leerkracht 02u46 0 Bart Huysentruyt Al heel wat scholieren bezochten het rouwhoekje van meester Bart Verschueren. Brugge In het herdenkingsboek voor de pas overleden meester Bart Verschueren in de directiekamer van de stedelijke basisschool van Sint-Michiels worden massaal veel berichtjes gedeeld.

De populaire leerkracht van het vierde leerjaar verloor afgelopen weekend de strijd tegen kanker. Hij werd pas 58 jaar.





Bart Verschueren was sinds 1 september 1983 onderwijzer aan de stedelijke basisschool van Sint-Michiels, meer bepaald in het vierde leerjaar van de vestigingsplaats Sint-Michielslaan. "We zullen ons Bart herinneren als een gedreven, enthousiaste, immer positieve leerkracht en een warme mens", schreef directeur Marc Arschoot. "Hij was de trekkende kracht van vele binnen- en buitenschoolse activiteiten. Bart kenmerkte zich ook als bezieler van onze zwemploeg 'De dolfijntjes' en sportgangmaker van de school. Hij vond elk jaar de energie om zich ook in te zetten voor de fakkeltocht en kerstboomverbranding in Sint-Michiels. Het was daarom extra symbolisch dat afgelopen weekend die fakkeltocht in zijn teken stond. Bart genoot het diepste respect van iedereen."





Sinds dit schooljaar was meester Bart niet meer als leerkracht actief. De ziekte had hem al fel getekend. Het herinneringsboek ligt nog een hele week in de school, waar iedereen zijn gevoelens in kwijt kan. Het was gisteren al druk beschreven. De afscheidsdienst voor meester Bart vindt op vrijdag 19 januari om 10 uur plaats in de Godelievekerk, naast zijn geliefde school.





