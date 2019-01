Massa volk voor Venetiaans carnaval Bart Huysentruyt

12 januari 2019

16u24 0 Brugge Kleuren troef in het Brugse stadscentrum, waar de Costumés de Venise dit weekend voor een carnavalesk sfeertje zorgen. Ze contrasteren perfect met het grijze weer.

Les Costumés de Venise zijn zaterdag en zondag te gast in Brugge om in de kleurrijke kostuums van het traditionele Venetiaans carnaval door de straten van het Venetië van het Noorden te paraderen. Sommige artiesten zijn tot twee jaar lang in de weer geweest om hun kledij eigenhandig te ontwerpen. Zo’n vijftig artiesten bereiden zich eerst voor in de hallen van het Belfort om van daaruit door het centrum te wandelen. Omdat ze zo in de smaak vallen bij het publiek was het bij momenten drummen op het binnenplein van het Belfort, waar toeschouwers hun camera’s in gereedheid brachten. Les Costumés de Venise treden zondag op om 10 en om 14 uur.