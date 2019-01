Markt schreeuwt om nieuwe terrassen: “Maar we krijgen geen toestemming” Weer een jaar met ouderwetse groene zomerterrassen wenkt Bart Huysentruyt

30 januari 2019

12u42 0 Brugge De horeca-uitbaters op de Markt in Brugge schreeuwen om nieuwe, moderne zomerterrassen. Er is een plan klaar om de Craenenburg en Huyze Die Maene van een glazen overkapping te voorzien. Maar Onroerend Erfgoed ligt wéér dwars. “We hebben er als stad niks aan te zeggen en dringen aan op een oplossing”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

Onroerend Erfgoed Vlaanderen is onverbiddelijk: het ontwerp voor nieuwe, moderne zomerterrassen op de Markt wordt ook dit jaar weer afgeketst. Daarom zullen de horeca-uitbaters midden maart weer hun ouderwetse, groene terrasoverkappingen moeten monteren. Ze zijn 19 jaar oud en hebben hun beste tijd gehad. “Ach, er is al jaren een overeenkomst tussen alle horeca-uitbaters op de Markt om allemaal eenvormige, nieuwe terrassen te plaatsen”, klinkt het in café Craenenburg.

Bruggeling Jan Vanbrabander van Terras Design creëerde het ontwerp. “Iedereen was voor, ook de stad. Er zijn zelfs delegaties uit Franse steden komen kijken naar de nieuwe terrasconstructies op andere plaatsen in de stad. Maar nu is het muisstil en horen we niks meer.”

In eerste instantie zouden Craenenburg en buur Huyze Die Maene starten met glazen constructies zoals die wél vergund werden aan Tom Pouce op de Burg, Klein Venetië aan de Rozenhoedkaai en Brugge Die Scone aan ‘t Pandreitje. “Kloppen de horeca-uitbaters aan bij de Brugse beleidsmakers voor meer duidelijkheid, dan worden zij van het kastje naar de muur gestuurd”, zegt gemeenteraadslid Nele Caus (N-VA). “Het is te gemakkelijk en intellectueel oneerlijk zich weg te steken achter de minister die bevoegd is voor Erfgoed. De betrokken handelaars kunnen het zich niet permitteren om nu nog te wachten tot ergens in maart het nieuwe bestuursakkoord wordt voorgesteld. Voor hen zou dat een jaar verlies betekenen, letterlijk en figuurlijk. Of verwacht men dat deze horeca-uitbaters hun aftandse, soms in erbarmelijke toestand verkerende en totaal verouderde terrasconstructies nogmaals van onder het stof gaan halen. Constructies waar het soms binnen regent, die soms met haken en ogen aan elkaar vast hangen met onveilige situaties als gevolg. Wij roepen het stadsbestuur op om snel te beslissen en de handelaars meer duidelijkheid te verschaffen.”

De kritiek van N-VA valt niet goed bij schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Het is net de administratie van bevoegd minister van Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) die de noodzakelijke vernieuwing van de terrassen in Brugge tegenhoudt. Als stad hebben wij niks te zetten. De Markt is een beschermd Stadsgezicht en dus beslist Vlaanderen hoe die er in de toekomst uitziet. Nochtans willen we vooruit. In ons bestuursakkoord staat er een groot luik over onze terrassen en pleinen. We willen meer gezelligheid in Brugge, voor elk plein een terrassenplan. In de toekomst moeten terrassen zelfs langer kunnen blijven staan. Maar de hogere overheid ligt dwars en het dossier zit vast. We proberen de komende tijd die situatie te ontmijnen, want zo kan het niet verder.”