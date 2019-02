Mariola en Mia na Hotel Römantiek: “Blijkbaar vinden ze weinig mannen om mee te doen. Ons advies? Gewoon doen” Mathias Mariën

01 februari 2019

12u10 0 Brugge Het nieuwe seizoen van Hotel Römantiek wordt gekleurd door twee streekgenoten. Mariola Farina (66) uit Brugge en Mia Lammertyn (71) uit Knokke gingen het avontuur aan en keerden met een valies vol verhalen terug huiswaarts. Ze hebben ook advies voor senioren die twijfelen. “Blijkbaar is het voor de programmamakers moeilijker om mannen te vinden dan vrouwen. Ons advies? Gewoon doen! Jullie zullen het je niet beklagen.”

Presentators Sven De Leijer, Otto-Jan Ham en Frances Lefebure hopen dit seizoen opnieuw alleenstaande senioren te koppelen en trokken daarvoor naar de Tunesische Sahara. Tussen de 24 kandidaten ook twee streekgenoten. Zowel Mariola als Mia lieten zich overhalen om deel te nemen aan het Vier-programma. “Geloof me: ik was enorm geschrokken toen ik plots een telefoontje kreeg van het productiehuis”, lacht de Brugse Mariola. “Ah ja, ik wist helemaal van niks. Het was mijn zoon die me stiekem had ingeschreven. Eerlijk? Ik stond niet te springen om te vertrekken toen ze belden. Ik was al zo lang alleen en helemaal niet op zoek naar iemand anders. Het waren uiteindelijk de kinderen die me over de streep trokken. En kijk, het was één groot avontuur en een fantastische ervaring. Ik heb nog geen seconde spijt gehad.”

Aanrader

Hetzelfde verhaal bij Mia Lamertyn uit Knokke. Ze stond vorig seizoen al op de lijst van kandidaten nadat een kennis haar had ingeschreven. Toen weigerde ze nog, maar deze keer koos ze toch voor het avontuur. Beide vrouwen denken vol goede herinneringen terug aan de vakantie. “We hebben onwaarschijnlijk veel grenzen verlegd. Eigenlijk krijg je een totaal andere visie op het leven. Nu begrijpen we dat je ook op oudere leeftijd nog nieuwe dingen kan ontdekken”, lachen de vrouwen.

Ook voor het productiehuis en de presentatoren hebben ze enkel lof. “Het voelt helemaal niet als een televisieprogramma. Het valt nog het beste te vergelijken met een gezelschapsspel. Onze dagen waren ook heel goed gevuld. Net op een moment dat je dacht even rust te hebben, staken ze ons in een jeep richting Sahara. Het was fantastisch. Tijd om je te vervelen was er niet. Ik kan het aan alle senioren aanraden om deel te nemen”, glundert Mariola, die ter plaatse haar 66ste verjaardag vierde.

Nieuwe relatie?

Ondertussen zijn de deelnemers al een tijdje terug in België en houden ze nog steeds contact met elkaar. Of er behalve vriendschappen ook koppels zijn gesmeed in de Sahara, mogen Mia en Mariola logischerwijs niet kwijt. “Daarvoor zullen de mensen moeten kijken”, klinkt het. Als uitsmijter lanceren de dames nog een warme oproep naar de mannelijke senioren in Vlaanderen. “Blijkbaar is het voor de programmamakers moeilijker om mannen te vinden dan vrouwen. Ons advies? Gewoon doen! Jullie zullen het je niet beklagen.”

Hotel Römantiek is elke woensdag te volgen op Vier.