Marie opent koffiebar The Garage in... garage 25 augustus 2018

Brugge mag zich een koffiebar rijker noemen: The Garage. De naam is niet lukraak gekozen, want zaakvoerster Marie Lebbe (31) installeerde de bar letterlijk in haar eigen garage. "Ik heb twee jaar in Australië gewoond en daar de koffiecultuur leren kennen", zegt Marie. "Iedereen haalt er voor het werk een koffie en de kwaliteit ervan is erg hoog. Ik heb er als barista de kneepjes van het vak geleerd." Toen ze terugkeerde naar België, zag Marie haar kans schoon om van haar passie haar beroep te maken. "Ik heb die garage als pop-upkoffiebar ingericht, open op vrijdag, zaterdag en zondag. Vanuit mijn bar kijken klanten op het Graaf Visartpark uit. Dat open gevoel wil ik hen echt meegeven." Behalve koffie kan je er ook hapjes krijgen. (BHT)