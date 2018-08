Marie-Jeanne (79) trakteert 80 buren op paella en taart 23 augustus 2018

Marie-Jeanne Pierins (79) nodigt op zondag 2 september vanaf 12 uur weer haar buren uit voor een middagje plezier in haar tuin. Dat deed ze vorig jaar voor het eerst, nadat ze in de krant had gelezen over een onderwijzeres die in complete eenzaamheid was gestorven in Brugge.





"Ik besloot toen iets te doen om wat meer contact tussen de buren te krijgen", zegt ze. "Het werd een fantastisch dag! Ik word er nog altijd over aangesproken." De inwoners van de Vuurkruisenlaan en Bos en Lommer mogen dit jaar weer naar de tuin van Marie-Jeanne komen voor paella, wijn, taart en verse pannenkoeken. "Ik had beloofd dat het een jaarlijkse traditie zou worden. We zetten alles in het thema Spanje."





Babbelbank

Al zestig buren hebben zich ingeschreven, al verwacht Marie-Jeanne dat er nog wat zullen bijkomen. "Vorig jaar waren we met tachtig. Ik hoop dat aantal opnieuw te halen", zegt ze. "Het sociaal contact met mijn buren is enorm verbeterd, het zijn stuk voor stuk fantastische mensen." Sinds het buurtfeest is Marie-Jeanne zowat de bekendste inwoner van Sint-Kruis. "Maar daarvoor doe ik het niet hoor. Het doet me vooral plezier dat ik zie dat er weer gepraat wordt, dat mensen de tijd nemen om nog wat te vertellen. Dat doet veel deugd. En dat zal alleen maar toenemen, want ik kreeg ook het goede nieuws dat er een babbelbank in de buurt bijkomt." De opbrengst van de namiddag in Sint-Kruis gaat naar vzw Foton met expertise in dementie. Er is al 1.500 euro verzameld. (BHT)