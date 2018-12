Mariabeeld aan Magdalenakerk tijdelijk weggehaald voor restauratie na vandalenstreek Vandalen onthoofdden kindje Jezus eerder dit jaar Mathias Mariën

03 december 2018

12u54 0

De stad Brugge heeft het Mariabeeld aan de Magdalenakerk tijdelijk weggehaald voor herstellingswerken. Eerder dit jaar onthoofdden vandalen kindje Jezus en kraakten een arm af. De brokstukken en het hoofd namen ze mee naar huis. “We gaan het beeld nu in originele staat herstellen”, zegt schepen van Patrimonium Hilde Decleer (CD&V).

Het Mariabeeld aan het Astridpark werd in het verleden al verschillende keren toegetakeld. In 2006 verloor Jezus al z’n hoofd en hand. In 2007 waren de vingers aan de beurt. In 2009 en 2012 sloegen vandalen het hoofd kapot. Het stadsbestuur besloot na de meest recente vernieling in maart wel meteen om opnieuw herstellingswerken uit te voeren. Daarom werd het beeld nu weggenomen. De lege sokkel gaf de indruk dat het beeld misschien gestolen was, maar dat is dus niet het geval. “We maken van de gelegenheid ook gebruik om een paviljoentje te maken rondom het beeld”, zegt schepen Hilde Decleer. Op welke termijn het Mariabeeld zal teruggeplaatst worden, bestaat nog geen absolute zekerheid. De herstelling op zich is dan ook geen evidente opgave. “Maar de mensen mogen dus gerust zijn: het beeld is niet gestolen. De lege plaats is maar tijdelijk”, besluit Decleer.