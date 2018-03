Marcel en Georgette vieren briljanten huwelijk 06 maart 2018

Marcel Martens (85) en Georgette Gilliaert (84) vierden zopas hun briljanten huwelijksjubileum. Het koppel uit Sint-Kruis leerde elkaar kennen in Dancing Majestique in Oostkamp. Na hun huwelijk kregen ze drie kinderen: Monique, Carine en Dirk. Er zijn ook al vijf klein- en zes achterkleinkinderen. Na zijn legerdienst ging Marcel aan de slag als lasser in het vroegere La Brugeoise (nu Bombardier). Hij werkte er tot aan zijn 54ste, waarna hij op brugpensioen kon. Georgette werkte eerst als dienstmeid en bleef daarna thuis voor de drie kinderen. Het koppel heeft in al die jaren nooit een wagen gehad. Alle verplaatsingen doen ze met de fiets.





