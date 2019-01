Marathonkampioen Koen Naert helpt loopvrienden met awards Bart Huysentruyt

11 januari 2019

17u46 0 Brugge Europees marathonkampioen Koen Naert uit Oostkamp reikte donderdagavond ludieke prijzen uit voor loopclub 8000 Running in Villa Bota in Brugge.

8000 Running, dat is een groep van veertig vrienden die twee keer per week samen gaat lopen. “We starten telkens bij Bergh Sport en lopen op donderdagavond en zondagochtend”, zegt Sarah Maes. “Wie meeliep tijdens de ‘slow and sexy’-runs op donderdagavond willen we in de bloemetjes zetten. Het gaat niet alleen om de snelste te zijn, maar we reiken ook prijzen uit in andere categorieën.” Loper van het jaar is Elfver Vandenbraembussche. De meest beloftevolle loper van 8000 Running is Thijs Blondeel en de beste nieuwkomer is Sofie Forton. Kilometervreter Benny Fisher liep het meest: net geen 5.000 kilometer in 2018.