Mantelzorgers veroordeeld na stelen van 20.000 euro van overleden man 25 mei 2018

Brugge Twee mantelzorgers uit Sint-Kruis hebben respectievelijk 6 en 3 maanden cel met uitstel gekregen omdat ze na de dood van een 81-jarige man uit Sint-Kruis meer dan 20.000 euro van z'n rekening afhaalden.

F.V.R. stierf op 22 oktober 2015 na een slepende ziekte. Na z'n dood ontdekte de zoon dat er op twee verschillende data 8.150 euro en 2.500 euro van de rekening van zijn vader verdwenen waren.





"En wat bleek? Ook een maand voor het overlijden was er al eens meer dan 11.000 euro afgehaald", sprak zijn advocaat. Niet alleen het geld van F.V.R. was geplunderd, maar uit zijn woning bleken bovendien antieke stukken, waaronder enkele schilderijen, te zijn verdwenen. Uit het onderzoek bleken twee mantelzorgers, een koppel dat als vrienden voor F.V.R. zorgden, het geld te hebben afgehaald.





Zij betwisten echter ten stelligste dat het om diefstal gaat. "We hadden een volmacht op zijn rekening en hadden een afspraak met de man", beweren ze. "We wisten niet dat er een erfgenaam was." De bank ontkende evenwel dat er ooit een volmacht werd toegekend. De mantelzorgers moeten aan de zoon van de overledene nu het gestolen bedrag terugbetalen. (SDVO)