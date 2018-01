Mannen vrijgesproken voor schuldig verzuim bij dood van vriend 02u45 0

Twee Bruggelingen zijn vrijgesproken voor schuldig verzuim bij de dood van hun vriend.





Andy D. (24), een Zeeuw, kwam op 12 mei 2013 om het leven in de woning van R.C. (41), met wie hij een relatie had. Pas twee jaar na z'n overlijden bleek een overdosis GHB aan de oorzaak te liggen van zijn dood. De ouders van D. dienden klacht in, nadat ze ontdekten dat zijn partner en een andere vriend kort voor z'n dood nog in de woning waren geweest.





"Die namiddag ging het drietal naar de Bloedprocessie", pleitte hun advocate. "Na een ruzie over zijn kledij, trok Andy alleen naar huis. Enkele uren later kwamen de beklaagden thuis. Ze zagen Andy uitgeteld op bed liggen, maar in plaats van de hulpdiensten te verwittigen vertrokken ze om samen een hapje te gaan eten."





Volgens de rechtbank trof de twee mannen die dag echter geen schuld. "De toestand waarin het slachtoffer zich bevond, was niet alarmerend. Hij vertoonde uiterlijke kenmerken van een roes en niet van een overdosis", klonk het.





De ouders van Andy D. hadden elk 15.000 euro schadevergoeding gevraagd, maar die werd door de vrijspraak afgewezen. (SDVO)