Man wil klacht indienen bij politie, maar wordt tot zijn grote ontsteltenis plots zelf gefouilleerd JHM

09 januari 2019

07u03 4 Brugge Een Bruggeling die op 7 februari vorig jaar naar het politiekantoor ging om klacht neer te leggen, werd toen plots zelf gefouilleerd. De politie vond een boksbeugel en messen. De man moest zich nu voor de rechter verantwoorden.

Tom W. riskeert een celstraf. “Ik vind het eigenlijk oneerlijk en ongelofelijk”, aldus W. “Ik ga zelf klacht gaan neerleggen omdat er tweemaal huisvredebreuk werd gepleegd en er spullen uit mijn appartement verdwenen. En daarmee werd niks gedaan, maar wel met het feit dat ik die spullen bijhad. Dat is zo banaal. Ik droeg die gewoon omdat ik de relatie met mijn ex verbroken had en bang was van haar en haar vrienden. Ik had zelf ook een psychose en voelde me veiliger met die spullen.” De man vroeg een werkstraf. Vonnis op 12 februari.