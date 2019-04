Man vertelt plots waarheid over cannabis in PCB bij strafrechter (maar krijgt er toch van langs) JHM

04 april 2019

Een 36-jarige man uit Middelkerke kreeg er stevig van langs bij de strafrechter in Brugge. R.K. staat samen met N.Z. terecht, omdat er vorig jaar wat cannabis bij hem in de cel in de Brugse gevangenis werd gevonden. R.K. beweerde dat de drugs afkomstig waren van N.Z., die alles ontkende. Die laatste zei dan weer dat de uitwisseling geen cannabis maar wat tabak betrof, die hij kreeg van R.K. De strafrechter besloot om hen te confronteren met de leugen, waarop R.K. plots een bocht maakte. “Ik zal de waarheid vertellen, want N.Z. heeft mij inderdaad geen cannabis gegeven. Die was van mezelf. Ik ben mijn leven nu aan het beteren. Het is wel zo dat ik tabak gekregen heb van N.Z.” Dat leverde hem toch de toorn van de rechter op. R.K. werd enkele jaren geleden al eens veroordeeld tot twee jaar cel wegens een gewapende overval in Sun Parks. “Jij de waarheid spreken? Dat moet ik nog eens zien”, sprak de rechter. “Je hebt het ganse dossier gelogen.” Door zijn houding verzwaarde de procureur haar vordering van 4 maanden naar 7 maanden cel. N.Z. op zijn beurt ontkende dan weer dat hij tabak gegeven had. Vonnis op 25 april.