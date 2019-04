Man vergeet kip in oven: ruim 50 bewoners geëvacueerd door hevige rook JHM

09 april 2019

22u06 4 Brugge Een verstrooide en beschaamde man die in een flat in een appartementsgebouw langs de Walakker woont in Brugge zorgde dinsdagavond voor een flinke interventie van de hulpdiensten.

Toen een bewoner rond 21 uur thuiskwam merkte hij een flinke rookontwikkeling op de vijfde verdieping ook. Hij verwittigde de hulpdiensten en ging ook op de vierde en zesde verdieping langs om de andere bewoners te waarschuwen. Ook daar hing wat rook en was er een brandgeur op te merken. Toen de politie en de brandweer ter plaatse kwamen, werd meteen besloten om uit voorzorg een deel van het gebouw te evacueren. Een twintigtal appartementen met ruim 50 bewoners moest ontruimd worden. Alle bewoners stonden even op straat. De brandweer ging daarna op zoek naar de oorzaak van de hevige rookontwikkeling. Die kon na enige tijd gevonden worden toen een bewoner op de vijfde verdieping ter plaatse kwam en hen aansprak. De man had een in de vooravond een kip in de oven gestopt maar was die helemaal vergeten en was vertrokken. De rook verspreidde zich snel. Alle kamers werden geventileerd. Na een uur kon iedereen terug naar binnen.