Man valt in slaap op snelweg na reis 21 juni 2018

02u43 0

André Vlaeminck, een man uit Sint-Andries, raakte gisterenvoormiddag lichtgewond bij een ongeval op de E403 in Lichtervelde. Op de terugweg naar huis, na een mooie reis, viel de man in slaap achter het stuur van zijn Seat Alhambra. Dat gebeurde net toen hij een Nederlandse vrachtwagen inhaalde. "Ik voelde plots een schok en zag in mijn achteruitkijkspiegel een monovolumewagen waarvan de bestuurder er maar net in slaagde zijn voertuig onder controle te houden", zegt de trucker die met een lading glas op weg was naar Zeebrugge. Bij de botsing werd de rechterzijde van de Seat Alhambra gedeeltelijk opengereten. De bestuurder werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. In de file, het gevolg van de botsing, gebeurde om half twaalf nog een ongeval, ook in Lichtervelde. Een Roemeense trucker merkte de file te laat op. Hij gaf een ruk aan het stuur waardoor zijn trekker-oplegger kantelde. Een groot deel van de lading werd daarbij uit de oplegger geslingerd. (VHS)