Man speelt auto kwijt waarmee hij bijna agenten aanreed 26 januari 2018

Een vijftiger uit Brugge is zijn Ford Mondeo kwijt, omdat hij met de auto ei zo na twee agenten heeft aangereden. De agenten werden halfweg vorig jaar opgeroepen naar café Vespa in Brugge, omdat G.D. er moeilijkheden veroorzaakte. Ze verzochten hem na heel wat tumult te vertrekken. Aanvankelijk deed de man dat ook, maar toen hij zag dat een vriendin van hem geboeid werd, stapte hij in zijn Ford en scheurde richting agenten. Die moesten springen voor hun leven. De Ford kwam op slechts een meter stilstand voor de combi. "Niet waar, het is 10 meter. Overdrijven kunnen ze wel", vond G.D. Dat vond de rechter niet, want ze veroordeelde hem tot 6 maanden cel met uitstel en 800 euro boete wegens gewapende weerspannigheid. Zijn Ford Mondeo werd verbeurd verklaard. (JHM)