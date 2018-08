Man schiet met bolletjesgeweer na conflict over vrouw 02 augustus 2018

02u45 0 Brugge Op het Stationsplein in Brugge heeft zich gisterennamiddag rond 15.30 uur een schietincident voorgedaan.

De verdachte (33) en het slachtoffer verblijven beiden in de crisisopvang in Brugge en hadden een conflict over een vrouw. Dat liep al snel uit de hand. De man schoot met een bolletjesgeweer op het slachtoffer. Hij kon gearresteerd worden, maar het slachtoffer is na de feiten vertrokken. Zijn precieze verwondingen zijn daardoor nog niet duidelijk. Het gebruikte wapen zou meegenomen zijn door een neef van de verdachte. Die neef en het slachtoffer worden allebei opgespoord. Over de kwalificatie van de feiten kan het parket voorlopig geen uitspraken doen. Dat zal namelijk onder andere afhangen van de verwondingen bij het slachtoffer. Bij de feiten raakten geen derden betrokken. (MMB)