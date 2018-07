Man riskeert zes maanden cel voor cannabis in gevangenis 10 juli 2018

02u44 0

Een Torhoutenaar riskeert in de Brugse rechtbank 6 maanden cel nadat hij betrapt werd in de gevangenis met cannabis. Eind vorig jaar zat Frederik C. in voorhechtenis in een groot drugsdossier van het Veurnse parket. Na het bezoek troffen cipiers bij een controle met de drugshond 8 gram cannabis aan bij de man. "Hij heeft spontaan opgebiecht dat hij drugs op zak had", pleitte z'n advocate gisterenmorgen. "Hij is verslaafd, maar wil werken aan z'n problemen." Frederik C. kreeg op 11 januari bij verstek 6 maanden cel in de zaak, maar tekent nu verzet aan. Het openbaar ministerie vraagt de bevestiging van de straf die begin dit jaar werd uitgesproken. De advocate van C. vroeg de rechter om mildheid. Donderdag volgt de uitspraak. (SDVO)