Man riskeert meer dan 2 jaar cel voor verkrachting van ex-partner

03 december 2018

13u53 0

Een 52-jarige Bruggeling riskeert minstens 2 jaar cel voor de verkrachting en belaging van z’n ex-partner. E.V. woonde op 27 januari 2016 nog samen met de vrouw op een appartement. Beiden leefden in een aparte kamer. “Mijn cliënte had haar dochter afgezet op school en wilde thuis nog wat strijken”, sprak de advocate van de vrouw. “Beklaagde wachtte haar op en maakte duidelijk dat hij seks wilde.” Het slachtoffer weigerde, maar haar voormalige partner zou haar daarop op de grond gegooid hebben. Volgens het openbaar ministerie werd de vrouw daarna op brutale wijze verkracht. De maanden nadien bleef de man haar bovendien lastig vallen. “Ook tijdens de relatie ging mijn cliënte al gebukt onder zijn arrogantie en dominantie. Ik vraag een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro en de aanstelling van een deskundige om de precieze schade bij m’n cliënte vast te stellen.” E.V. was zelf op de zitting aanwezig en ontkent dat hij z’n ex-partner verkrachtte. Alles gebeurde volgens de man “met wederzijdse toestemming”. Uitspraak op 7 januari.