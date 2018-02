Man riskeert jaar cel voor openbare zedenschennis 09 februari 2018

Een 43-jarige Bruggeling van Turkse origine riskeert één jaar cel voor drie feiten van openbare zedenschennis.





Op 14 september 2016 masturbeerde Bahri T. achter de rug van een werkneemster van de crisisopvang van het OCMW. Begin februari vorig jaar kreeg hij het aan de stok met een barman van café Bar des Amis. "De politie zag hem voor het raam staan, terwijl hij uitdagend met zijn geslachtsdeel aan het zwaaien was", aldus de procureur. "Twee maanden later kreeg de politie melding dat de beklaagde dronken en naakt in het kanaal sprong."





Bahri T. kreeg in 2016 al eens 30 maanden cel, omdat hij met een mes stond te zwaaien tijdens een voetbalmatch van zijn zoontje bij Dosko Sint-Kruis. Voor de huidige feiten had hij amper een uitleg klaar. Uitspraak op 8 maart. (SDVO)