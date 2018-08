Man overleden na val van vierde verdieping 11 augustus 2018

In de Walakker in Sint-Michiels bij Brugge,is donderdagavond omstreeks 22 uur een man van de vierde verdieping van een appartementsgebouw naar beneden gevallen. Voorbijgangers zagen alles gebeuren en belden het noodnummer 112 op. De hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer nog, maar hulp kon niet meer baten. De man stierf ter plaatse. De brandweer zette een tent over het lichaam om passanten het zicht te ontnemen. Uit het onderzoek van de Brugse politie bleek de val het gevolg te zijn geweest van een wanhoopsdaad. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (SDVO)