Man ontkent deel uit te maken van piepjonge bende die iPhones steelt bij Lab9 Siebe De Voogt

08 januari 2019

15u21 0 Brugge Een 19-jarige Roemeen ontkent deel uit te maken van een bende dieven die het gemunt heeft op dure iPhones in vestigingen van Lab9. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding dinsdagmorgen desondanks met een maand.

Verschillende Vlaamse vestigingen van Lab9 worden de laatste tijd geteisterd door diefstallen van dure iPhones. De schade loopt intussen op tot tienduizenden euro’s. De diefstallen zijn vermoedelijk het werk van een Roemeense bende die actief is in de ganse Benelux. Piepjonge dieven, meestal minderjarigen, worden ingeschakeld om de diefstallen te plegen. Vorige week sloeg de bende onder meer toe in de vestigingen van Lab9 in Brugge, Kortrijk en Ieper. Na de diefstal in Brugge kon de politie drie jonge Roemenen oppakken van amper 14, 16 en 19 jaar oud. Ze waren in de Lab9 aan de haal gegaan met 12 iPhones, maar konden bij de kraag gevat worden met de hulp van de store manager en een medewerker van de winkel. De twee minderjarigen werden ter beschikking gesteld van de jeugdrechter, maar de meerderjarige werd aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Hij ontkent elke betrokkenheid, maar zal binnenkort opnieuw verhoord worden. De man wordt momenteel enkel verdacht van de diefstal in Brugge. In Kortrijk en Ieper zijn nog onderzoeken lopende naar de feiten daar.