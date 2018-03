Man met knuppel geslagen aan videotheek 21 maart 2018

02u23 0

Twee Bruggelingen riskeren een celstraf voor een geval van zinloos geweld aan een videotheek in maart vorig jaar in Brugge. In de videotheek kwam het tot een discussie tussen het slachtoffer en K.H. Die dreigde: "Ik ken hier heel veel mensen, ik kom meteen terug en je zal wat meemaken." Hij voegde de daad bij het woord, want hij kwam snel terug met K.M. in de auto. K.H. had een knuppel meeg en gaf het slachtoffer daarmee rake klappen op het hoofd. Hij liep daarbij drie gapende wonden op, en ook een tweede slachtoffer deelde in de klappen. K.M. op zijn beurt deelde enkele vuistslagen uit. Voor het geweld riskeert K.H. 14 maanden cel, zijn kompaan 6 maanden. De zaak gaat op 19 juni verder. (JHM)