Man krijgt werkstraf voor duw aan hoofdcommissaris 09 maart 2018

Een 35-jarige Bruggeling heeft 80 uren werkstraf gekregen voor een duw die hij uitdeelde aan een hoofdcommissaris van de politie. Die zag vorig jaar buiten z'n functie hoe Miguel M. op straat aan het ruziën was met zijn ex-vrouw. "Hij ging enorm tekeer en bracht ook schade aan voertuigen aan", sprak de procureur. "Toen het slachtoffer zich identificeerde als politieman, werd hij agressief. Hij gaf een duw, waardoor het slachtoffer lichtgewond raakte." De hoofdcommissaris zette nog de achtervolging in, maar vergeefs. Uiteindelijk werd M. thuis aangetroffen. "Ik had bij een familielid een zelfgemaakt drankje gedronken en raakte daardoor volledig over mijn toeren", verklaarde de man. "Ik heb nooit gezien dat het om een politieman ging." De hoofdcommissaris stelde zich geen burgerlijke partij. (SDVO)