Man krijgt omgangsverbod met twee dokters na maandenlange bedreigingen: “Ik schiet je praktijk kapot met mijn kanon” Jelle Houwen

26 maart 2019

11u20 0 Brugge Een 48-jarige man is in Brugge veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel voor verregaande bedreigingen aan twee huisartsen in Lissewege. De rechter verbiedt hem ook om nog contact met de dokters te zoeken. Kapot van verdriet omdat hij het overlijden van zijn terminale papa eind 2015 niet kon verwerken, richtte K. al zijn woede en frustratie op een huisarts in Lissewege. K. bedreigde de arts maandenlang en ging zwaar over de schreef: “Ik kom je praktijk kapot schieten met mijn kanon”.

De man, die momenteel in het Brusselse woont, ging volledig door het lint toen zijn papa op 1 december 2015 na een slepende ziekte overleed. K. zorgde op dat moment nog voor zijn hulpbehoevende moeder, maar bij haar kon hij niet terecht met zijn verdriet. Hij vroeg de dokters om zijn moeder wilsonbekwaam te verklaren, maar dat werd geweigerd. De man woonde toen ook nog in bij zijn ouders, heeft geen broers of zussen en leefde vrij geïsoleerd. Om zijn verdriet te kunnen kanaliseren, richtte hij zich op de huisarts van zijn papa, die hij onterecht slechte zorgen verweet.

“En hij viel de huisarts maandenlang lastig”, sprak de procureur. “Aan de deur, via sms, telefoon en via mail. En hij ging daarin ver. Hij zei dat hij de praktijk zou komen kapot schieten met zijn kanon of dat hij heel Lissewege zou opblazen. De politie was zelfs eens getuige van zo’n gesprek, toen de bange arts hen had opgeroepen. Omdat het maar bleef duren, werd hij eens drie weken aangehouden door de onderzoeksrechter, en daarna vrijgelaten met de strikte voorwaarde van een gedwongen opname in het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis. Dat verliet hij al na twee maanden.”

Toerekeningsvatbaar

De procureur had de internering van de man gevraagd, omdat uit een verslag van een psychiater uit augustus 2017 bleek dat hij ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten, en dat nog steeds is. Volgens een recent verslag van zijn eigen huisarts evenwel blijkt dat de man intussen wél genezen is, maar dat niet was toen hij de feiten pleegde. Zijn advocaat vroeg dus de vrijspraak, maar daar ging de rechter niet op in.

Hij oordeelde dat de man zowel op het moment van de feiten als nu wist wat hij deed en toerekeningsvatbaar is. De beklaagde kreeg 8 maanden cel met uitstel. “Ik schaam me erg diep om wat ik de artsen heb aangedaan, maar kon geen weg met mijn verdriet”, sprak K.

De artsen beslisten zich geen burgerlijke partij te stellen. De man krijgt wel het verbod om op welke manier dan ook nog contact te zoeken met de twee huisartsen.